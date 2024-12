(VIDEO) “Nedovoljeno zbiranje, agresivna vožnja, hupanje, uporaba pirotehnike in plašilne pištole, nameščanje albanske zastave na policijski avtomobil…”- Policija o praznovanju albanskega dneva neodvisnosti v BTC-ju topnews.si Na območju ljubljanskega BTC se je prejšnji četrtek zvečer zbralo okoli 300 oseb, ki so kršile cestnoprometne predpise ter uporabljale pirotehniko in plašilne pištole. Policisti zoper šest oseb vodijo postopke o prekršku, neznane storilce pa še iščejo, so danes povedali na PU Ljubljana. Šlo naj bi za praznovanje albanskega dneva neodvisnosti. Policisti so minuli četrtek […]...

Sorodno



























Omenjeni BTC

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Dragan Živadinov

Janez Cigler Kralj

Jakov Fak