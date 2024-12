Zaradi mafijskega umora zahtevajo sklic odbora za notranjo politiko – Janez Cigler Kralj in NSi intenzivirala pritisk na Poklukarja topnews.si V opoziciji menijo, da policija ne obvladuje več varnostne situacije. V to so prepričani zaradi nedavnega umora moškega v Ljubljani, neprijavljenega shoda v BTC in izjav premiera Roberta Goloba, da ne zaupa policiji, je nanizal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. V NSi zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve. Prvi […]...

