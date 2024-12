Direkcija Republike Slovenije za vode je uspešno zaključila projekt »Zasaditev avtohtonih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih Dravinje« na odseku od mosta za Ljubično do Zgornjih Poljčan. Projekt je bil izveden kot odziv na posledice uničujočih poplav leta 2023, ki so povzročile obsežno erozijo in uničenje obrežne zarasti, kar ogroža stabilnost brežin in ekosistem reke Dravinje. Za ...