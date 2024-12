Ob trenutnem valu protestov v Gruziji je tamkajšnji varuh človekovih pravic policijo obtožil mučenja protestnikov. Notranje ministrstvo je policiste branilo, saj da so protestniki vanje metali predmete in pirotehniko. Demonstracije so potekale tudi v torek, v šestih dneh protestov pa je policija pridržala 293 ljudi.