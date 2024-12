Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je po zaslišanju pred protikorupcijsko komisijo dejala, da mora KPK kot neodvisni državni organ presoditi dejstva in dokaze ter sprejeti odločitev. "Jaz seveda vztrajam pri svojih besedah in pri tem, kako sem utemeljevala sume nepravilnosti in neustreznega ravnanja," je poudarila Bobnar, ki predsedniku vlade Robertu Golobu očita nedopustne politične pri ...