(V ŽIVO)”Seveda vztrajam pri svojih besedah in tem kako sem utemeljevala sume nepravilnosti in neustreznega ravnanja” – Tatjana Bobnar po zaslišanju na KPK topnews.si Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je po današnjem razgovoru na KPK pojasnila, da je bila danes na komisijo povabljena kot priča. Komisiji je dala ustrezna pojasnila, “zdaj pa je na neodvisnem državnem organu, da presodi dejstva in dokaze in sprejme odločitev”, je dejala. Dodala pa je, da vztraja pri svojih besedah. “Vztrajam na svojih besedah […]...

