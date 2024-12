Slovenska predsednica in veliki mojster Suverenega malteškega reda zadovoljna z dvostranskimi odnosi Družina

Predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar je v sredo, 4. decembra, v Magistralni palači sprejel veliki mojster Suverenega malteškega reda Fra' John Dunlap. To je bil drugi obisk predsednika Republike Slovenije pri Malteškem redu, s katerim so bili diplomatski odnosi vzpostavljeni leta 1992. Sporazum o sodelovanju je bil podpisan leta 2022....

