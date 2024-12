Obrtnik in podjetnik leta 2024 sta Klemen Avguštin in Janez Škrabec RTV Slovenija OZS je za obrtnika leta 2024 razglasil Klemna Avguština iz Pečarstva Avguštin, podjetnik leta 2024 pa je postal ustanovitelj in direktor družbe Riko Janez Škrabec. Naziv najstarejšega obrtnika leta so podelili strojnemu tehniku Petru Slatnarju.

Sorodno