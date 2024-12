Kdo so letošnji obrtniški in podjetniški vzori? 24ur.com Kdo v precej napetih razmerah za podjetnike pri nas in v svetu vseeno izstopa s svojim delom, izdelki, poslovanjem ter odnosom do zaposlenih? Obrtno podjetniška zbornica je na Brdu pri Kranju podelila nagrado za obrtnika in podjetnika leta. Medtem, ko je Janez Škrabec postal podjetnik leta je obrtnik leta Klemen Avguštin iz podjetja Pečarstvo Avguštin, ki predstavlja že tretjo generacijo v dru...

Sorodno







Omenjeni Janez Škrabec

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Škrabec

Matjaž Han

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Vlado Kreslin