Zasedanje OVSE na Malti: Ob nastopu Lavrova so delegacije Ukrajine, Poljske in baltskih držav zapustile dvorano; Andrij Sibiga: “Lavrov je vojni zločinec!” Demokracija Piše: C. R., STA Začelo se je zasedanje zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Malti. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je poudaril, da je Rusija največja grožnja varnosti v Evropi.”Rusija ni partnerica, ampak največja grožnja naši skupni varnosti. Sodelovanje Rusije v Ovseju je grožnja sodelovanju v Evropi,” je po poročanju tujih tiskovnih agenc ...

Sorodno