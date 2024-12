Fajon na zasedanju OVSE o nujnosti sklepanja kompromisov & pomenu zagotavljanja funkcionalnosti OVSE Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na ministrskem svetu Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi poudarila pomen tega foruma in pomen zagotavljanja funkcionalnosti OVSE, vključno s stabilnim financiranjem. Na zasedanju na Malti je bila sicer osrednja tema pogovorov ruska vojaška agresija na Ukrajino.

Sorodno



















Omenjeni Tanja Fajon

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Matej Arčon

Luka Dončić

Boštjan Poklukar