Pričetek srečanj z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju ob prehodu na nov plačni sistem Vlada RS Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so se pričela odvijati strokovna srečanja predstojnikov javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, v okviru katerih se bodo lahko podrobneje seznanili s prehodom na nov plačni sistem, ki stopi v veljavo prihodnje leto. Udeležence je ob pričetku srečanj pozdravil tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj.

