Minister Logaj odprl nove prostore Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani RTV Slovenija Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je odprl prenovljene in dozidane prostore Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Ta je eden največjih tovrstnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji, letos ga obiskuje 394 otrok.

Sorodno









Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Mesec