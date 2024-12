Na Ptujski cesti prišlo do nesreče, povzročitelj odpeljal s kraja Lokalec.si Dne 4. 12. 2024 se je ob 14.50 uri na avtobusnem postajališču Ptujske ceste 84- Kovinar v Mariboru, zgodila prometna nesreča med peščem, ki je utrpel lahke telesne poškodbe in neznanim kolesarjem, ki je s kraja nesreče odpeljal. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, morebitne očividce prometne nesreče naprošamo, da se oglasijo na PP MB II, cesta Proletarskih Brigad 75, ali pokličejo na tel 02/429 26 00 ali 113, so sporočili iz PU Maribor.

