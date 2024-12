Včeraj okoli 11. ure se je zgodila prometna nesreča v Vavti vasi. Policisti so ugotovili, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni ...