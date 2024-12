Zaljubljeni Marsel o svoji Tjaši: Boljše si ne bi mogel želeti 24ur.com Na posestvu so tekle solze, ko sta si v objem padla Tjaša Vrečič in njen zaročenec Marsel Kolarič. Obisk je minil v znamenju zaljubljenih pogledov in nežnosti, sotekmovalci pa so se čudili predvsem postavi prekmurskega Hulka.

