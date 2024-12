Državni milijoni za porečje Soče in Vipave Primorske novice Včeraj so se župani občin iz porečja Soče in Vipave v Ajdovščini srečali s strokovnjaki in funkcionarji Ministrstva za naravne vire in prostor. Že v naslednjih dveh letih se ob denarni pomoči države in evropskih skladov na severu Primorske obetajo številne naložbe za izboljšanje poplavne varnosti....

