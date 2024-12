Meseca novembra je Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru Načrta za okrevanje in odpornost odobrilo sredstva za tri projekte oskrbe s pitno vodo in enega za urejanje kanalizacije. Katere občine bodo deležne finančne pomoči? Vodovodni sistem Šempeter Vlagatelj in vodilni partner projekta Oskrba s pitno vodo – vodovodni sistem Šempeter je Občina Prebold […] Prispevek Te štiri občine bodo pr ...