Policisti pravkar opravljajo hišne preiskave v Črnučah, po informacijah N1 pa so povezane s četrtkovo aretacijo treh osumljencev mafijskega umora Satka Zovka, ki so ga ubili pred natanko enim tednom v Ljubljani. Kot nam je uspelo izvedeti, se preiskava že širi, saj so policisti med hišnimi preiskavami našli večje količine prepovedanih drog.