V Ljubljani so aretirali tri vpletene v petkovo mafijsko likvidacijo na Brdu topnews.si Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je danes v Ljubljani prijel tri osebe, osumljene povezav s petkovim umorom na Brdu v Ljubljani. Za eno izmed aretiranih oseb je izdana tudi mednarodna tiralica. Preiskava sicer še poteka, a zdajšnje informacije kažejo, da gre za dejavnost organiziranih kriminalnih združb, so pojasnili na policiji. Aretacije so kriminalisti NPU v sodelovanju […]...

Sorodno