Vlada je 1. marec razglasila za dan inkluzije. Kot so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, bo ta dan prispeval k ozaveščanju o inkluziji v družbi. Inkluzija pomeni, da vsak posameznik dobi priložnost za polno sodelovanje v družbi, kar vključuje dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenih storitev in drugih področij.