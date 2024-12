(POSLANSKO VPRAŠANJE) Karmen Furman: Kako lahko ostajate tiho in neodzivni ob tako resni in nesprejemljivi situaciji na področju duševnih stisk otrok in mladih? Demokracija Piše: C. R. Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo je opozorilo na neodzivnost pristojnih glede naraščajočih duševnih stisk otrok in mladih. Čakalne dobe za psihiatrične obravnave so alarmantno dolge: za napotitve pod »zelo hitro« so se v zadnjem letu podaljšale za 2 meseca, pod »redno« za 6 mesecev. Poslanka SDS Karmen Furman je na ministrico za zdravje naslovila poslansko vprašanje v ...

