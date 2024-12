Poročali smo, da je včeraj bila zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta. 6. decembra 2024, okrog 18.30 ure, je 56-letni voznik osebnega avtomobila povzročil prometno nesrečo na avtocesti A1, na relaciji med t. i. Pesniškim rondojem in naseljem Šentilj. Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja prometne nesreče in zbrali obvestila, pri čemer je bilo, do sedaj ugotovljeno ...