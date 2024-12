V Mariboru prišlo do prometne nesreče, 32-letnica hudo poškodovana Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Maribor so včeraj, 5. decembra 2024, nekaj minut pred 18. uro obravnavali prometno nesrečo na območju Tezna v Mariboru. Do nesreče je prišlo, ko je 31-letna voznica električnega skiroja zaradi nepravilne smeri vožnje trčila v drugo voznico e-skiroja, staro 32 let. Zaradi trka je 32-letnica padla po tleh in utrpela hude telesne poškodbe. Po nesreči so jo z reševa ...

