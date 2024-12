V Luciji je danes pogorela trgovina z živili in kmetijsko opremo Kmetijske zadruge Agraria Koper. Kot so pojasnili v Gasilski brigadi Koper, je objekt s površino 1400 kvadratnih metrov v celoti uničen, zdaj pa še gasijo posamezna žarišča. Posredovalo je 140 gasilcev. V tem času v skladišču ni bilo veliko fitofarmacevtskih sredstev, so izpostavili. Požar so opazili nekaj po 4. uri zjutraj. Varnostn ...