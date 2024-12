Pri gašenju Agrariine trgovine sodelovalo 140 gasilcev Primorske novice Gasilci so okoli 13. ure končali z intervencijo v Luciji, na območju požarišča je ostala požarna straža, gasilci lucijske izpostave koprske gasilske brigade in PGD Piran bodo opravljali občasne obhode. Z delom pa so začeli policisti oziroma kriminalisti in forenzični tehniki, da bi poskušali ugotoviti, kje in zakaj je zagorelo.

