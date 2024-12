Svetovna smetana, vključno s predsednikom Emmanuelom Macronom in novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. nocoj zbrana v Parizu topnews.si Pariški nadškof Laurent Ulrich je nocoj po več kot petletni obnovi ponovno odprl znamenito pariško katedralo Notre-Dame. To je storil tako, da je simbolično trikrat potrkal na njena vrata in vstopil v znamenitost iz 12. stoletja, ki jo je leta 2019 opustošil požar, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nadškof Ulrich je s palico, izrezljano […]...

