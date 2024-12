Piše: C. R., STA V Parizu bodo nocoj po uničujočem požaru leta 2019 in več kot petih letih obnove ponovno odprli znamenito katedralo Notre-Dame. 850 let stara gotska mojstrovina velja za eno od najbolj priljubljenih turističnih točk v mestu luči. Ponovnega odprtja, ki bo potekalo za zaprtimi vrati, se bo udeležilo več deset voditeljev držav in vlad. Slovesnost ob ponovnem odprtju Notre-Dame se bo ...