Bleščeča oblačila so na decembrskih zabavah stalnica, a za drobnimi svetlečimi koščki se po opozorilih Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) skriva več kot le glamur. Bleščice so edinstvena skupina mikroplastike, študije pa kažejo, da so pogosto prisotne v odpadnih vodah in usedlinah vodnih ekosistemov, so izpostavili.