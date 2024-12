Odpoklicana so jajca: Živilo je bilo odpoklicano zaradi vsebnosti bakterije Salmonella Entridis.

Opis izdelka (tip/oznaka)

Kokošja jajca

lot: 244 uporabno do: 20.12.2024

lot: 245 uporabno do: 23.12.2024

lot: 247 uporabno do: 27.12.2024 Opis pakiranja: 10/1 in 30/1

Država porekla: Slovenija

Proizvajalec: Kmetijska zadruga Laško

Dobavitelj: Kmetijska zadruga Laško Jajca so bila na prodaj v trgovina ...