Zaradi prisotnosti salmonele je Uprava za varno hrano odpoklicala jajca v več različnih pakiranjih. Prodajala so se v trgovinah Tuš in Spar ter v različnih manjših zasebnih trgovinah na območjih Celja, Velenja in Zasavja. Prisotnost salmonele so potrdili v pakiranjih po 10 in 30 jajc.

O mikrobiološkem tveganju je upravo opozoril dobavitelj, Kmetijska zadruga Laško. Potrošnikom, ki so jajca kupili, ...