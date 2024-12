Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar s sodelavci se je srečal s predsednikoma Policijskega sindikata Slovenije Rokom Cvetkom in Sindikata policije Slovenije Adilom Huseljo s sodelavci. Glavna tema pogovora je bila implementacija sprejete plačne reforme v javnem sektorju in podpisana kolektivna pogodba za dejavnost javni red in varnost.



Več na Svet24.si