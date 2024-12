Slovenska policija je v luči spremenjenih razmer v Siriji poostrila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko z namenom boja proti terorizmu in preprečevanja nezakonitih migracij, so danes sporočili z notranjega ministrstva. Minister Boštjan Poklukar je o tem obvestil kolega iz Italije in Hrvaške, Mattea Piantedosija in Davorja Božinovića.