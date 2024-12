Računsko sodišče praznuje 30 let delovanja RTV Slovenija Računsko sodišče te dni praznuje 30 let delovanja. V vsem tem času je dosledno uresničevalo svoje poslanstvo in s tem podpiralo enega od temeljev pravne države, je na slovesnosti na Brdu pri Kranju povedala njegova predsednica Jana Ahčin.

Sorodno