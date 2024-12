Potem ko sta predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik na novembrskem Festivalu podjetništva razpravljala o pomenu in možnosti gradnje predsedniške rezidence, je Pečečnik predsednici republike poslal pismo, v katerem je ponovno izpostavil pripravljenost podjetnikov temu projektu. "Menim, da si celotna država in tudi sama funkcija predsednika r ...