“Brez kulture dialoga ne moremo izvajati resničnih sprememb” – Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu človekovih pravic o kulturi dialoga topnews.si Združeni narodi (ZN) ob današnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic pozivajo k miru in spoštovanju mednarodnega prava. Človekove pravice so nedeljive in če je spodkopana ena, so spodkopane vse, svari generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V Sloveniji medtem varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja na pomen kulture dialoga. Kultura dialoga je osnova demokratične in pluralne družbe, […]...

Sorodno

Omenjeni António Guterres

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janja Garnbret

Rudolf Maister

Jana Ahčin