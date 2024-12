Na današnji svetovni dan človekovih pravic s sporočilom “Naše pravice, naša prihodnost, takoj” Slovenija s svojo zunanjo politiko potrjuje zavezanost k spodbujanju spoštovanja in varstva človekovih pravic. Predvsem v okviru mednarodnih organizacij. “Spoštovanje človekovih pravic je lakmusov papir demokracije in vladavine prava. Varstvo pravic žensk in deklic je ogledalo naše družbe in glasnik bolj ...