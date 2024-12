Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali pet kaznivih dejanj, tri nedovoljene prehode čez državno mejo, kršitev javnega reda in miru, prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami, štiri prometne nesreče z materialno škodo in pet povoženj divjadi.