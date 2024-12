Tatovi odnesli bakren kotel, kovine in denarnice Vestnik V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč z materialno škodo, enajst kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru ter prijeli devet tujcev pri nedovoljenem vstopu v našo državo.





