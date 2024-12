Nocoj bodo okronani slovenski športniki let Sportal Ta torek zvečer ob 20. uri bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala tradicionalna prireditev Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) Športnik leta z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Lani so nagrade prejeli športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentance Slovenije. Vsi ti so imeli izvrstno tudi leto 2024, se lahko zgodi, da bodo zmagovalci celo isti?

