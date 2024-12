Eleganca na modri preprogi in odru Cankarjevega doma: slovenski športniki v drugačni podobi #foto Sportal Cankarjev dom je bil v torek zvečer središče slovenskega športnega dogajanja. Toliko športnikov, kot se je zbralo na gala večeru Slovenski športnik leta, letos še nismo videli na enem mestu. Utrinke dogodka, na kateri so razglasili, koga so člani Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) izbrali za najboljše v nepozabni szeoni 2024, si lahko ogledate v spodnjih fotogalerijah Ane Kovač.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Žan Mahnič

Aleksander Čeferin