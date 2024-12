Najlepši nogomet igrata kluba španskih trenerjev RTV Slovenija Jesenski del domačega nogometnega prvenstva je končan. Na vrhu je Olimpija, najbližji zasledovalci so Maribor, Koper in Celje. Na repu lestvice se bosta, kot zaenkrat kaže, za obstanek borila Domžale in Nafta.

Sorodno