Maribor pred odhodom na zimski premor nadigral Nafto 24ur.com Nogometaši Maribora, ki so na obračunu proti Nafti od 20. minute igrali z igralcem več, so na zadnji tekmi jesenskega dela prvenstva slavili s 4:0. Tekma med Radomljami in Primorjem se je končala z 1:1.

