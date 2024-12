Pod vplivom kokaina prevažal primorske dijake Primorske novice V soboto ponoči so prometni policisti in predstavniki finančne uprave med poostrenim nadzorom domačih in tujih avtobusov odkrili tudi voznika, ki je pod vplivom kokaina prevažal primorske dijake in njihove spremljevalce. Hude kršitve so odkrili tudi pri drugih voznikih avtobusov.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Aleksander Jevšek

Janja Garnbret

Robert Golob