Avtobus poln dijakov, za volanom pa voznik pod vplivom kokaina – poglejte, kaj vse je počel! Demokracija Piše: C. R. Prometni policisti in predstavnika finančne uprave so minulo soboto poostreno nadzirali domače in tuje avtobusne prevoznike. Med poostrenim nadzorom so preverjali tudi voznika domačega prevoznika, ki je pod vplivom prepovedane droge kokain opravljal prevoz primorskih dijakov, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Policija je vozniku zaradi zaznanih motenj v vedenju odre

