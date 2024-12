Netanjahu na sodišču o obtožbah o korupciji: Na ta dan sem čakal osem let N1 Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je na sodišču zagovarjal zaradi obtožb podkupovanja, goljufije in zlorabe zaupanja. Vse obtožbe je označil za nesmiselne in krivične. Sodni proces je označil za "neusmiljen lov na čarovnice".

