Netanjahu na sodišču obtožbe o korupciji označil za absurdne Primorske novice Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes na sodišču v Tel Avivu prvič pričal v postopku, ki proti njemu že več let poteka zaradi obtožb podkupovanja, goljufije in zlorabe zaupanja. To je tudi prvič, da se je v Izraelu pred sodiščem znašel aktualni predsednik vlade. Netanjahu je med pričanjem obtožbe znova označil za absurdne.

