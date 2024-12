Burja manj močna, a še vedno kar solidna, prihaja pa hladnejši zrak Primorski dnevnik Na vreme pri nas prehodno še vpliva ciklonsko območje, ki se zadržuje nad Sredozemljem. V prihodnjih dneh se bo okrepil anticiklon, ki bo proti nam od severovzhoda preusmerjal hladnejši in bolj suh zrak. Do petka bo še pihala burja, ki pa bo iz dneva v dan slabela. Petkovo jutro bo zelo mrzlo. V Tržaškem zalivu je medtem burja danes v primerjavi z včerajšnjim in nedeljskim dogajanjem že nekoliko os ...

