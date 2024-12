Vreme ostaja v primežu sivine. V četrtek nas čaka razjasnitev. Snega še ne bo. RTV Slovenija Trenutno naše vreme kroji sredozemski ciklon, ki ni prinesel snega. Čaka nas še suh in siv dan. Razjasnitev prihaja v četrtek. Petek bo najbolj sončen dan v tednu. Razmere v gorah so snežne, a ugodne in brez posebnosti. V nižinah, kot kaže snega še ne bo.

