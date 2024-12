Film Igrišča ne damo! nagrajen tudi na festivalu v Grčiji 24ur.com Na 27. mednarodnem festivalu za otroke in mladino Olympia v Pyrgosu v Grčiji je film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika prejel nagrado otroške žirije, starejše od 12 let, za najboljši celovečerni otroški film. To je že 9 nagrada za ta film. Festival je potekal od 11. novembra do 7. decembra.

